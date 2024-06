Le Senne niega la expulsión de los diputados díscolos de Vox pero no aclara su futuro: "No soy adivino, no lo sé"

PALMA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), ha negado la presunta expulsión de los diputados Idoia Ribas, Agustín Buades y Sergio Rodríguez del grupo parlamentario, aunque tampoco ha querido desvelar si se puede producir en un futuro. "Espero que no, pero no soy adivino, no lo sé".

Así se ha expresado el presidente de la Cámara, este jueves en rueda de prensa, después de asegurar no tener constancia de la expulsión de los tres diputados, pero más tarde referirse al hecho de que en el próximo pleno se llevará la reforma del reglamento de la Cámara.

Preguntado por los medios sobre si esto significa que en el próximo periodo de sesiones se podría producir la expulsión de los díscolos, Le Senne ha esperado que no. "Pero no soy adivino, no lo sé", ha reiterado.

Durante la rueda de prensa, el presidente ha sido también interrogado por los medios por la situación de Vox tras conocerse que, el martes, la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluís, estuvo en Palma.

Así, preguntado por una posible vinculación de esta visita con la expulsión de Ribas, Rodríguez y Buades del grupo parlamentario, Le Senne lo ha negado.

"No me consta ninguna novedad en el grupo parlamentario", ha insistido el presidente de la Cámara balear, repitiendo que las informaciones de una posible expulsión de los tres diputados "no son ciertas" hasta donde él conoce.

Con todo, sí ha reconocido que Lluís estuvo en Palma y que es una persona con la que se comunica "constantemente". "Ya he dicho muchas veces que yo sigo las directrices de la Dirección Nacional de Vox, como creo que debería hacer todo el mundo", ha matizado.

En esta línea, Le Senne ha explicado también que Montserrat Lluís coordina todas las instituciones territoriales donde Vox tiene responsabilidades de gobierno, y por eso "viene constantemente a negociar cuestiones de gobierno, de estrategia". "Pero no me consta ninguna novedad en relación con el grupo parlamentario", ha finalizado.