Le Senne recibe al director de COPE en Baleares, Xavi Bonet, por su jubilación

Velasco, Le Senne y Bonet, en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha mantenido un encuentro con el director de COPE en Baleares, Xavi Bonet, por su jubilación.

En la audiencia ha estado igualmente presente David Velasco, que sustituye a Bonet al frente de la delegación de la emisora en Baleares.

En redes sociales, Le Senne ha definido a Bonet como un "profesional ejemplar y siempre atento". El presidente de la Cámara autonómica ha deseado a Velasco, hasta ahora al frente de la emisora en Lleida, suerte y acierto en esta nueva etapa en el archipiélago.