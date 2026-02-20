Le Senne recibe a representantes del Colegio Oficial de Dentistas de Baleares

De izquierda a derecha, el presidente del Colegio Oficial de Dentistas, Ignacio García-Moris, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el gerente del colegio, Salvador Garcinuño. - PARLAMENT

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se ha reunido este viernes con una delegación del Colegio Oficial de Dentistas de Baleares.

El encuentro ha tenido lugar en la Sala Montenegro del Parlament, en la que Le Senne ha recibido al presidente del Colegio Oficial de Dentistas, Ignacio García-Moris, y el gerente de la entidad, Salvador Garcinuño.