La ley de conciliación se está desplegando con "orden, planificación y rigor", según directora general del Govern

La directora general de Igualdad y Conciliación, Margalida Darder, ha defendido este miércoles que el Govern está ejecutando una "dotación presupuestaria real" a las políticas de conciliación e igualdad, a diferencia de ejecutivos anteriores y ha asegurado que la ley de conciliación se está desplegando con "orden, planificación y rigor".

Darder, que fue nombrada en julio tras la reestructuración del Ejecutivo autonómico, ha comparecido en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament a petición del PSIB, para evaluar su idoneidad para el ejercicio del cargo.

La directora general ha reivindicado que las políticas de igualdad y conciliación contarán con dotación presupuestaria para ser "estructurales" de una acción de gobierno "con hechos, no con eslóganes". Darder ha puesto en valor que a pesar de partir "prácticamente de cero" se ha trabajado mucho.

En este sentido, ha subrayado el despliegue efectivo de la ley de conciliación y ha situado en este contexto la creación de un comité autonómico de conciliación, con la participación de la administración y de los agentes económicos y sociales más representativos, encargado de elaborar un diagnóstico que, según ha avanzado, estará disponible antes de que acabe el año.

Este diagnóstico actualizado, ha añadido, permitirá "con los datos", saber "hacia dónde y cómo se quiere avanzar" con la mirada puesta en el futuro plan autonómico de conciliación.

La directora general ha asegurado que cree en la igualdad, "desde una visión moderna y madura, no como una política correctiva, sino como una manera de reconocer e impulsar el talento", y que cree en la conciliación y en la búsqueda del equilibrio desde "el diálogo, la capacidad de escuchar, ceder y comprender las necesidades de los otros".

Darder ha resaltado como cuatro líneas estratégicas del área que dirige el plan autonómico de conciliación para disponer de un diagnóstico actualizado y desplegar de manera efectiva la ley de conciliación; la aprobación de un nuevo plan de igualdad en el ámbito laboral (PIAL) en el marco del diálogo social que se presentará en las próximas semanas; la creación de un observatorio de igualdad y absentismo en el sector de la hostelería para disponer datos encaminados a la reducción del absentismo y en línea con avanzar hacia un modelo económico más moderno, y el impulso de más ayudas y apoyo a las empresas para elaborar planes de igualdad y conciliación.

En relación al PIAL, ha afirmado que simbolizará "una nueva etapa a las políticas de igualdad, de madurez, de profesionalización y de conexión con la realidad económica y social".

La directora general ha hecho hincapié en que el futuro PIAL parte de la convicción de que la igualdad también se integra plenamente dentro de las políticas de empleo y desarrollo económico.

La diputada socialista Irantzu Fernández ha puesto en duda las capacidades de Darder para ocupar el cargo, admitiendo que por su currículum podría ser una muy buena directora general de Salud Pública. "Se piensa que por ser mujer y madre ya está capacitada para ser directora general de Igualdad y Conciliación", ha afirmado.

El diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, ha asegurado sentir "vergüenza ajena" de la intervención de la diputada del PSIB y ha lamentado que se haya insinuado que se le haya nombrado solo por ser madre y mujer. La diputada no adscrita Idoia Ribas también ha cuestionado las "críticas gratuitas e infundadas" de la diputada del PSIB.

El 'popular' Rafael Nadal también ha criticado el tono "hostil" de Irantzu Fernández. "Se creen moralmente superiores y que son los únicos que pueden dar lecciones", ha afirmado. Nadal ha celebrado el compromiso del Govern con la conciliación y la voluntad "clara" de desplegar y avanzar con la ley de conciliación, que ayudará a muchas a alcanzar el "equilibrio real entre la vida laboral y familiar".

La diputada de MÉS Marta Carrió ha trasladado algunas dudas en relación a la apertura de los patios escolares por las tardes, el plan de coeducación y los planes de igualdad en empresas de menos de 50 trabajadores.