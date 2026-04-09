La lista de espera para obtener un amarre en puertos de PortsIB supera los 7.200 inscritos

Archivo - Amarre en uno de los puertos de Baleares. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.221 personas físicas o jurídicas están inscritas en la lista de espera para obtener un amarre en puertos gestionados por PortsIB, un total de 43 en todas las Islas.

Así consta en una respuesta escrita del conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, a la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, quien registró en el Parlament varias preguntas sobre los amarres y su gestión.

Sobre la espera para obtener un amarre, desde la Conselleria explican que no hay un tiempo medio porque depende de cada puerto y de su capacidad, de la demanda y las características de las embarcaciones. Así, los tiempos de espera varían significativamente de un puerto a otro.

De las respuestas del conseller también se desprende que el coste del amarre se ha incrementado un 4,7 por ciento desde 2016 hasta este año, una subida correspondiente al incremento acumulado del IPC.

Igualmente, subraya que PortsIB trabaja para mejorar la disponibilidad de amarres asequibles, con la tramitación de nuevos procedimientos de adjudicación de amarres de base par reducir las listas de espera.

Además, preguntado por medidas para mejorar la disponibilidad de los amarres para los residentes, Lafuente señala que está desarrollando "al máximo" todas las medidas que el Plan General de Puertos prevé para mejorar la disponibilidad de amarres.