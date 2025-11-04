Lista Forbes: estos son los 11 empresarios más ricos de Baleares - EUROPA PRESS

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 empresarios de Baleares se encuentran en el ránking de la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España de este año.

El presidente del grupo Iberostar, Miguel Fluxá Roselló, es el primer ciudadano de las Islas en aparecer en el ránking, en concreto, en la novena posición son 3.300 millones de euros. Fluxá asciende este año siete posiciones, ya que se encontraba en el número 16.

Seguidamente, los hermanos Carlos y Juan March Delgado, que acumulan más de 4.100 millones a través de Corporación Financiera Alba, se sitúan en las posiciones 17ª y 18ª, respectivamente. Carlos March, junto al resto de sus hermanos, es dueño de Banca March. Posee un 34% de la compañía, la misma parte que su hermano Juan.

Además, sus dos hermanas Gloria y Leonor March, entran en la lista Forbes este año con una participación del 15% cada una y se sitúan en las posiciones 69ª y 89ª con 700 y 500 millones de euros, respectivamente.

A los hermanos March les siguen, entre las fortunas de las Islas, la presidenta del consejo de administración del Grupo RIU, Carmen Riu, y el director, su hermano, Luis Riu, que se sitúan en las 27ª y 28ª posiciones con 1.500 millones de euros.

Otro de los empresarios de las Islas entre los 100 más ricos de España es Simón Pedro Barceló, presidente del grupo Barceló, empresa de la que su familia es propietaria. Acumula 1.100 millones de euros y está en la posición 44ª del ránking.

Isabel García Lorca e hijas se sitúan en las 64ª posición, con 790 millones de euros. Madre e hijas son las propietarias del grupo Piñero, nacido en 1975 como agencia de viajes y convertido hoy en una empresa hotelera con presencia en España y Latinoamérica

También aparece en la lista el presidente de Melià y consejero ejecutivo, Gabriel Escarrer, y familia, que acumula 760 millones de euros, lo que lo coloca en la 66ª posición. Escarrer asumió la presidencia ejecutiva en 2016 y ha liderado los resultados recientes del grupo.

La lista de los baleares la completa Abel Matutes y familia, que además protagonizan otra de las incorporaciones en la lista, representando al sector turístico como propietarios de Palladium, en la 86ª posición, con una fortuna valorada en 600 millones.