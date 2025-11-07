La lista de pacientes quirúrgicos aumenta un 20% en Baleares

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera de pacientes quirúrgicos ha experimentado un incremento interanual del 20,1% en Baleares, hasta los 15.160 pacientes pendientes, con una espera media de 105 días, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al 30 de junio.

La cirugía general y digestiva es la que en el primer semestre del año acumula más pacientes en espera (3.711 y 130 días), seguida de traumatología (3.327 y 118 días). Le siguen oftalmología (2.909 y 85 días), otorrinolaringología (1.619 y 106 días) y urología (1.289 y 104 días).

Por debajo de los 1.000 pacientes en lista de espera quedan ginecología (617 y 77 días), dermatología (410 y 49 días), angiología (301 y 84 días), maxilofacial (272 y 77 días), pediátrica (244 y 90 días), neurocirugía (181 y 92 días), cirugía plástica (115 y 58 días) y cardiaca (105 y 68 días).

Por otro lado, 60,5 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta en Atención Especializada hospitalaria; un dato inferior en 7,99 puntos a la de junio de 2024.

El tiempo medio de espera en este caso es de 60 días, 20 días menos que en el corte de junio de 2024.

La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 56,5%.