Llegan dos pateras a Formentera y Cabrera con 43 personas a bordo

Archivo - Pateras abandonadas documentadas por un colectivo anónimo de trabajadores del sector náutico.
Archivo - Pateras abandonadas documentadas por un colectivo anónimo de trabajadores del sector náutico. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 10 abril 2026 9:28
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PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 personas migrantes han llegado en las últimas horas a Formentera y Cabrera a bordo de dos pateras.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 19.50 horas de este jueves se ha rescatado a 28 personas de origen subsahariano, a unas 13 millas al sur de Formentera.

A las 04.27 horas de este viernes se ha rescatado a 15 personas de origen magrebí a unas 11 millas al sur de la isla de Cabrera.

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