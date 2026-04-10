Llegan dos pateras a Formentera y Cabrera con 43 personas a bordo

Archivo - Pateras abandonadas documentadas por un colectivo anónimo de trabajadores del sector náutico. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 personas migrantes han llegado en las últimas horas a Formentera y Cabrera a bordo de dos pateras.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 19.50 horas de este jueves se ha rescatado a 28 personas de origen subsahariano, a unas 13 millas al sur de Formentera.

A las 04.27 horas de este viernes se ha rescatado a 15 personas de origen magrebí a unas 11 millas al sur de la isla de Cabrera.