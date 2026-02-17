Llibertat Llucmajor se abre a apoyar el presupuesto municipal de 2026 si se aprueban sus enmiendas

Archivo - Llibertat Llucmajor pide que las obras en las calles incluyan el soterramiento de cables de telefonía y electricidad - LLIBERTAT LLUCMAJOR - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha ofrecido su apoyo al equipo de gobierno municipal para aprobar el Presupuesto de 2026, condicionado a que este apruebe sus enmiendas a las cuentas públicas.

La organización municipalista ha afirmado que ha orientado sus modificaciones con una visión "constructiva y responsable", con el objetivo de "mejorar" el Presupuesto y adaptarlo a "las necesidades reales de los vecinos", según ha explicado Llibertat Llucmajor en un comunicado.

De este modo, las propuestas buscan "reforzar" los servicios públicos, priorizar inversiones "necesarias" y, especialmente, garantizar que el presupuesto aprobado "se ejecute de forma efectiva".

Llibertat Llucmajor ha justificado un posible voto afirmativo en que un presupuesto mejorado, "gracias a las aportaciones de la oposición", debe salir adelante por "responsabilidad institucional" y por "el bien del municipio".

Ahora bien, han advertido que si dichas enmiendas son rechazadas, votarán en contra, puesto que su rechazo supondría, "una vez más, que la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, gobierna únicamente pensando en sí misma y en su equipo de gobierno".

Del mismo modo, han acusado a la primera edil de "no tener en cuenta a la oposición", ni de mostrar voluntad alguna de escuchar otras propuestas que busquen "mejorar Llucmajor, s'Arenal, las urbanizaciones y 'Fora vila'.

Llibertat Llucmajor ha insistido en que el "principal problema" no es solo la aprobación del Presupuesto, sino su ejecución. En ese sentido, han alegado que de nada sirve aprobar un presupuesto "ambicioso" de 57 millones de euros si al final del año "quedan entre siete y nueve millones sin ejecutar", porque, a su manera de ver, el equipo de gobierno "no se compromete a llevar a cabo los proyectos aprobados en los Plenos".

"Esa falta de ejecución se traduce en oportunidades perdidas, servicios que no mejoran y vecinos que no ven reflejadas las promesas en su día a día. Aprobar cifras no es gestionar. Comprometer inversiones no es ejecutarlas y gobernar sin escuchar a la oposición, no es gobernar para todos", ha subrayado el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar.

Desde el partido vecinal han avanzado que trabajarán con "responsabilidad, coherencia y firmeza", para defender una política "útil, participativa y centrada en las personas".

"El voto de Llibertat Llucmajor será coherente con una sola premisa, que es mejorar la vida de los vecinos y garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos", han señalado.