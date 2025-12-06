Llibertat Llucmajor amplía su Comité Ejecutivo, convoca curso de formación en gestión pública y anuncia Primarias - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Vecinal Llibertat Llucmajor, que este pasado viernes, día 5 de diciembre, celebró su Asamblea anual, ha aprobado por unanimidad la ampliación de su Comité Ejecutivo, debido al crecimiento del partido, la formación de los vecinos, a través de la convocatoria de un curso de formación en gestión pública, y un proceso de Primarias para las elecciones municipales de mayo de 2027.

En una nota de prensa, Llibertat Llucmajor ha informado que durante la Asamblea se aprobó, debido al crecimiento del partido, que ha superado ya los 220 miembros, la ampliación del Comité Ejecutivo para incorporar a Laura Ogazón y Raquel Hernández como Vocales. Ambas son vecinas de s'Arenal y, según el Partido Vecinal, aportarán "experiencia" y "compromiso" con la realidad local de la zona.

Asimismo, la Asamblea dio luz verde al calendario del Curso de Formación en Gestión Pública, dirigido a todos los vecinos que deseen presentarse como candidatos por el Partido Vecinal, así como a quienes quieran comprender el funcionamiento del Ayuntamiento y, de este modo, evitar ser engañados con las "excusas" de los concejales del gobierno municipal. Según ha explicado Llibertat Llucmajor, el curso ofrecerá contenidos prácticos sobre procedimientos municipales, competencias locales y herramientas para la intervención ciudadana.

Por último, se aprobaron las bases y la convocatoria del proceso de Primarias para elegir democráticamente a quienes encabezarán las listas del Partido Vecinal en las elecciones municipales de 2027.

El calendario acordado es el siguiente: en febrero de 2026, curso de formación para potenciales candidatos; en abril, apertura del plazo para la presentación de candidaturas; en julio, campaña interna entre las candidaturas presentadas y en diciembre de 2026, votación interna. La lista que obtenga mayor respaldo será la que se presente oficialmente a las elecciones municipales de 2027.

"Desde el Partido Vecinal Llibertat Llucmajor reiteramos nuestro compromiso con la participación vecinal, la transparencia y la formación como pilares para mejorar la gestión local y defender los intereses de Llucmajor, s'Arenal, las Urbanizaciones y Foravila", ha expresado el portavoz del Partido Vecinal, Alexandro Gaffar.

Por este motivo, ha animado a las personas interesadas en el proceso de Primarias a participar. "Nuestro objetivo es ganar las elecciones municipales de mayo 2027 y demostrar que los vecinos somos mejores gestores que los políticos", ha subrayado Gaffar.