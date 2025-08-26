Llibertat Llucmajor critica que la granja avícola siga funcionando a pesar de las medidas cautelares sobre ella

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha rechazado este martes el cierre de la granja avícola denunciada y situada frente a la Urbanización de Tolleric siga operativa a pesar de las medidas cautelares adoptadas por el Govern y de "las gravísimas irregularidades que han sido constatadas por técnicos y denunciadas por vecinos".

En un comunicado, han señalado que los residentes soportan olores "persistentes y nocivos" que afectan a la salud pública y a la calidad de vida de las urbanizaciones, molestias que han sido objeto de quejas formales y de denuncias ante las autoridades competentes, incluida la Guardia Civil, por el vertido y la gestión inadecuada de estiércol y residuos.

"Exigimos que se ponga de inmediato fin a esta situación. La explotación ha sido objeto de inspecciones que han detectado deficiencias graves y la imposición de medidas cautelares que obligan a reducciones de actividad y a la revisión de la gestión de residuos", han explicado, llamando la atención que, aún así, la actividad no esté clausurada por completo ni se hayan adoptado todas las medidas preventivas necesarias para proteger a los vecinos.

Llibertad Llucmajor ha insistido en que la granja no cuenta con las autorizaciones y permisos ambientales necesarios para un funcionamiento que respete la normativa vigente, circunstancia que agrava la responsabilidad de las administraciones a la hora de intervenir.

En este sentido, han instado a la alcaldesa del municipio a ejercer las competencias que le corresponden. "A la vista de las infracciones constatadas, el equipo de gobierno puede y debe dictar el cierre preventivo inmediato de la actividad como medida cautelar para proteger la salud pública y evitar mayores perjuicios a los vecinos", ha argumentado el portavoz de la formación, Alexandro Gaffar.

El partido vecinal ha recordado que en el pleno de junio se llegó a un acuerdo para cerrar la macrogranja y que la respuesta política debería haberse materializado desde entonces.

Sin embargo, han lamentado que a pesar de haber votado a favor en aquella sesión, la alcaldesa "ha eludido la ejecución del acuerdo y se ha negado a ordenar el cierre, amparándose en excusas vagas y en la falta de informes técnicos".