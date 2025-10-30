Llibertat Llucmajor denunciará al Ayuntamiento ante el Defensor del Pueblo por incumplir la normativa de accesibilidad

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha anunciado su intención de presentar una denuncia contra el Ayuntamiento del municipio ante el Defensor del Pueblo por el supuesto incumplimiento de la normativa de accesibilidad en la casa consistorial.

Según ha indicado la formación en un comunicado, son varios los vecinos que les han trasladado su imposibilidad de asistir a los plenos municipales para ver, escuchar o hacer preguntas porque el edificio carece de rampa, ascensor o silla elevadora.

Esta situación, ha lamentado Llibertat Llucmajor, ha obligado a que personas con discapacidad física o problemas de movilidad "queden excluidas de la participación ciudadana", lo que a su parecer constituye "una vulneración de derechos" que están recogidos en la Constitución, el reglamento de participación ciudadana y la ley de accesibilidad.

En la sesión plenaria de este miércoles el partido vecinal presentó una propuesta de resolución para trasladar la sala de plenos a espacios municipales ya adaptados, como por ejemplo el Claustro de Sant Bonaventura, el Salón de Actos de s'Arenal o la Sala Multifuncional de Bahías.

Dicha propuesta, ha reprochado la formación, fue rechazada por el equipo de gobierno. Además, casi un centenar de vecinos acudieron al pleno para manifestar sus quejas sobre la falta de seguridad, el mal estado de las aceras o los problemas de limpieza y la alcaldesa "se negó a responder a muchas de las intervenciones".

Llibertat Llucmajor ha trasladado su apoyo a todos los vecinos afectados y es por ello, han argumentado, por lo que han decidido que presentarán una denuncia formal por el incumplimiento de la ley de accesibilidad ante el Defensor de Pueblo.

Esta institución, han confiado, podrá valorar las posibles vulneraciones de derechos y la obligación de las administraciones públicas de garantizar la participación de toda la ciudadanía.

"Exigimos que se garantice el derecho de todos los ciudadanos a acudir y participar en los plenos municipales. La administración tiene la obligación legal y moral de facilitar el acceso y la participación de las personas con movilidad reducida", ha dicho el regidor del partido vecinal Miguel Pascual.

También ha solicitado al Ayuntamiento que, "de forma inmediata", adopte las medidas oportunas para permitir la asistencia de las personas con discapacidad física o movilidad reducida al edificio consistorial y ponga en marcha un plan de actuaciones para su adaptación a la normativa vigente.

"Es por ello que propusimos que se haga uso de los locales municipales que sí están debidamente adaptados. Propuesta que ha sido rechazada por la alcaldesa y el equipo de gobierno, quienes una vez más demuestran ser un grupo de cobardes que hacen todo lo posible para no dar la cara ante la ciudadanía", ha incidido el portavoz de la formación, Alexandro Gaffar.