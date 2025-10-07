Llibertat Llucmajor votará en contra de la subida de la tasa de basuras anunciada por la alcaldesa

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha anunciado que votará en contra de la subida de la tasa de basuras anunciada por la alcaldesa del municipio, Xisca Lascolas, y que será debatida en el pleno municipal de este mes de octubre.

Su negativa, ha indicado la formación en un comunicado, se fundamenta en razones jurídicas, económicas y de justicia social.

La primera, dado que --siempre según el partido vecinal-- la ley no permite que una tasa supere el coste del servicio, algo aplicable a las tasas municipales como la de basuras.

A nivel económico, dado que la tasa actualmente arroja un superávit y está generando más ingresos que costes, lo que su incremento carecería de justificación y amparo jurídico.

Además, ha sostenido Llibertat Llucmajor, el actual servicio "es deficiente", por lo que sería "intolerable" aumentar la presión fiscal sobre los vecinos.

"La dejadez en la gestión municipal, en particular la inacción de la alcaldesa al no decretar una emergencia sanitaria que permitiera reforzar de forma inmediata la recogida y limpieza en plena crisis de basuras, no puede traducirse en un castigo económico para la población", ha señalado la formación vecinal.

Su portavoz, Alexandro Gaffar, ha considerado que la propuesta es "un despropósito" y que, además de "injusta económicamente", demuestra que el programa de fomento del reciclaje aprobado la legislatura pasada sería un "fraude".