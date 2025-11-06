La lluvia provoca retenciones y tráfico lento en varios puntos de Mallorca

Trafico lento en una autopista de Mallorca afectada por la lluvia. - DGT

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El episodio de lluvias y tormentas que afecta Mallorca desde primera hora de este jueves ha provocado retenciones y tráfico lento en varios puntos de la isla.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), lo más complicado se ha vivido en la Vía de Cintura de Palma, que registra retenciones en ambos sentidos.

Por su parte, las autopistas de Llucmajor e Inca registran tráfico lento. La situación en la autopista de Andratx, poco a poco, se va normalizando tras un fuerte aguacero puntual.

En Ibiza, se ha tenido que cerrar la autopista del aeropuerto a su paso por Can Funoi por la caída de un árbol, pero ya ha sido reabierta.