Localizan a dos excursionistas desorientados cerca del Castell del Rei

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han localizado a dos excursionistas que se habían desorientado cerca del Castell del Rei, en Pollença.

La intervención, según ha informado el servicio de emergencias, ha tenido lugar la tarde de este jueves en la zona de Cornavaques.

Los dos senderistas, de unos 50 años, se habían desorientado después de caminar durante aproximadamente tres horas.

No sabían como regresar, se habían quedado sin agua y no llevaban el equipamiento adecuado, aunque se encontraban en buen estado de salud.

Hasta allí se han desplazado los bomberos Grupo de Rescate de Montaña de Inca a bordo del helicóptero Milana. Poco después han localizado a los excursionistas, quienes seguían en buen estado.