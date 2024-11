El filme, coprotagonizada por Luisa Mayol y Bárbara Santa-Cruz, se estrena este sábado en el marco del Evolution Mallorca

La Sala Augusta, de Palma, acogerá a partir de las 19.00 horas el primer pase con público de la nueva cinta cinematográfica

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los actores Luis Zahera y Luis Tosar juegan a improvisar en 'Amanece en Samaná', la nueva película del mallorquín Rafa Cortés, que coprotagonizan Luisa Mayol y Bárbara Santa-Cruz, y que se estrena este sábado, en el Marco del Evolution Mallorca, en la Sala Augusta de Palma, donde a partir de las 19.00 horas, tendrá lugar el primer pase con público de esta comedia dramática, que tiene la particularidad de haber sido rodada de manera cronológica.

Antes del estreno de la película, este mediodía, el director y los protagonistas la han presentado a los medios de comunicación, en un acto que ha tenido lugar a las 13.00 horas, en el Hotel Portitxol.

El director de 'Amanece en Samaná', Rafa Cortés, se ha presentado ante la prensa visiblemente emocionado, después de 17 años sin presentar un nuevo film. Pues, para él es muy emotivo y especial, poder hacerlo en su casa, en Mallorca, y más en concreto en la Sala Augusta de Palma, donde en 2007 presentó su primer largometraje, Yo.

Cortés ha explicado que el rodaje de esta nueva película le ha supuesto tanto a él, como los actores, como al resto del equipo, "un reto", dado que "trabajar sin un guión de base, con la improvisación" ha significado "un esfuerzo de concentración, de fe, de confianza, de creer que ese camino llevaba a algún sitio".

De este modo, ha destacado que 'Amanece en Samaná' es una película que les ha sacado a todos de su zona de confort, al haber estado marcada, según ha creído, "por una circunstancias que han colocado a cada uno en una situación inhabitual".

Por este motivo, ha destacado la "generosidad" de todo el equipo que ha trabajado en esta "película vacacional, que ofrece al espectador algo que no es exactamente lo que puede esperar de una comedia" de este tipo, motivo por el que se ha atrevido a definirla como "una comedia dramática". Y es que, según ha apuntado, en la película se observa a actores "muy en la verdad de sus personajes, sufriendo y viviendo con cierta naturalidad las situaciones, y, sin embargo, gracias a ese punto de vista, a esa distancia, que buscábamos y creo que conseguimos, se ven como graciosos momentos que per se eran dramas, y eran momentos incómodos de estos personajes".

Precisamente, a uno de los que 'Amanece en Samaná' ha sacado más de su zona de confort ha sido al actor Luis Zahera, a quien el espectador está más acostumbrado a ver haciendo de malo y menos en comedias como está. Algo que, ha dejado claro, a él no le preocupa, porque "el problema no es que te encasillen, si no el no trabajar".

Preguntado por cómo ha afrontado en todo caso este cambio de registro, Zahera ha explicado que la clave está en tener "el mismo disfrute, si te dan un terrible disfrutar de ese terrible y si te dan comedia, aquí pues dirigido por Rafa, que es una maravilla, y con estos compañeros, y haciendo un poco lo que te da la gana, en una isla paradisíaca", donde además le han dado la oportunidad de salir desnudo, ha bromeado, "pues una maravilla".

Por eso, se ha mostrado agradecido de poder participar en una película que ha considerado "mágica, arriesgada". "Ha sido un privilegio". "A ver si voy haciendo más" papeles cómicos, por que "son tiempos en los que se necesita mucho la comedia", ha afirmado.

El actor Luis Tosar ha celebrado por su parte que "la idea de jugar a la improvisación funcionó" pese a que, ha reconocido, hubo momentos de "una incertidumbre bastante flagrante". Y es que, hasta que no vieron la película, "no se sabía donde iba a llegar eso".

Tosar comparte protagonismo en esta película con su pareja, la actriz Luisa Mayol, quien ha agradecido al director haber podido disfrutar de un rodaje "muy a favor de la conciliación". De hecho, la película se rodó durante dos meses de verano en un hotel de Cayo Levantado, donde parte del equipo pudo llevarse a sus familiares.

"Ha sido un rodaje muy fácil, en el que nos hemos sentido cómodos, tranquilos y contentos, pudiendo rodar juntos, que era algo que nos apetecía mucho", ha afirmado Mayol, quien ha valorado "la importancia del equipo". "Las películas, el cine, lo hacemos entre todos", ha destacado la actriz, haciendo hincapié en que "se puede querer experimentar, hacer las cosas bien, pero si no hay un buen equipo que reme a favor a veces no es posible", ha hecho hincapié.

Finalmente, la actriz Bárbara Santa-Cruz, quien ha recordado el rodaje como un viaje "muy intenso", no solo por el "riesgo" que supone la improvisación si no porque tuvo lugar "en una isla que tiene algo de paradisíaco pero que al mismo tiempo te da la sensación de que algo se podía torcer", ha agradecido a sus compañeros que la recibieran "con los brazos abiertos". "Fui la última en incorporarme al reparto pero sentirme tan acogida me hizo estar muy cómoda", ha asegurado, destacando "el placer" que supuso para ella "ver jugar" a sus compañeros "desde dentro". "Formar parte de ese juego tan íntimo fue un placer para mí", ha concluido Santa-Cruz.