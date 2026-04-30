Luz verde a la digitalización del registro de explotaciones ganaderas de Baleares

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PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento del registro de explotaciones ganaderas de Baleares (REGA) y la creación del Portal Ganadero y de otros Animales Domésticos (Pradib), una nueva herramienta digital que permitirá modernizar y simplificar la gestión del sector.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves.

Con esta norma, ha explicado, el Govern da "un paso más" en la mejora de la gestión administrativa de la ganadería, un sector estratégico desde los puntos de vista económico, social y ambiental y clave para avanzar hacia una mayor seguridad y soberanía alimentarias.

El decreto establece un sistema integrado que unifica en una sola plataforma el REGA, el registro de identificación individual de los animales y el registro de movimientos, con lo que se busca facilitar la trazabilidad, el control sanitario y la planificación de las políticas públicas en materia de ganadería.

Asimismo, la nueva regulación introduce mejoras en la simplificación administrativa, con procedimientos "más claros y ágiles" para el inicio de la actividad ganadera y la inscripción en el registro, y reduce cargas documentales "innecesarias" para los operadores.

En el caso de determinadas explotaciones de pequeña capacidad o de autoconsumo, se establece un régimen de comunicación previa que permite agilizar aún más los trámites.

En este sentido, Pradib se convertirá en una herramienta destinada a facilitar la relación entre los titulares de las explotaciones y la administración. Permitirá la gestión telemática de los datos, la comunicación de información y el acceso a los registros de forma más eficiente.

El decreto también pretende responder a la necesidad de adaptar la normativa a la realidad específica de Baleares, que está marcada por la insularidad, la limitación de suelo disponible y el predominio de explotaciones de pequeño y medio tamaño.

Esta nueva regulación intentará ordenar el sector en base a criterios de sostenibilidad, bienestar animal y protección del medio ambiente, a la vez que buscará dar respuesta a los actuales retos como son la falta de relevo generacional o la dificultad de acceso a la tierra.

En esta línea, la norma incorpora instrumentos para fomentar la ganadería extensiva e iniciativas orientadas a facilitar el acceso a pastos, lo que contribuirá a la conservación del paisaje y de la biodiversidad del territorio.