Mallorca contará con un servicio de acogida y acompañamiento de jóvenes sin hogar

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) pondrá en marcha a partir de diciembre un servicio de acogida y acompañamiento para jóvenes sin hogar que contará con cinco plazas.

Se trata del primer programa piloto para el tratamiento específico del sinhogarismo de jóvenes de entre 18 y 25 años que provienen de otro servicio del IMAS o que se encuentran en situación de calle.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, se les ofrecerá alojamiento y acompañamiento profesional con la intención de que puedan desarrollar una vida normalizada en comunidad y acceder a procesos reales de inserción social y laboral.

Esta medida es uno de los elementos principales del Plan de Contingencia de Inclusión Social Invierno 2025-2026, con el que el IMAS busca reforzar la atención de las personas sin hogar durante los meses en los que las temperaturas son más bajas.

"El objetivo es que ninguna persona tenga que dormir en la calle y que cada joven tenga una oportunidad real de retomar su proyecto de vida. Este plan nos permite reforzar los recursos, anticiparnos al invierno y ofrecer una respuesta más especializada", ha explicado el conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez.

El plan, más allá del servicio dirigido a jóvenes, contempla las mejoras realizadas este año en la climatización de zonas comunes en Ca l'Ardiaca, los trabajos de mantenimiento, la renovación del mobiliario más antiguo y la dotación de una plaza de enfermería.

Además, prevé la disponibilidad de plazas de refuerzo distribuidas en los distintos centros y unas plazas específicas reservadas para activarse en caso de olas de frío o emergencias climáticas.

Igualmente, la Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES) mantendrá operativo su protocolo de bajas temperaturas y reforzará de manera significativa su trabajo en la calle.

Este equipo especializado, ha explicado la institución insular, realiza rutas diarias para detectar situaciones de riesgo, ofrece atención inmediata, facilita material básico de protección térmica, establece un contacto continuado con las personas que duermen en la calle y acompaña de manera activa en el traslado a los recursos de alojamiento disponibles.

También se coordina con los centros de la red de inclusión social y con los servicios de emergencias cuando es necesario, garantizando una respuesta rápida y adaptada a cada situación.