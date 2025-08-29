Mallorca sigue este viernes en aviso por lluvias y tormentas

Archivo - Una persona se protege de la lluvia. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El este de Mallorca sigue este viernes en aviso amarillo por lluvias y tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso estará activo entre las 12.00 y las 19.59 horas y se estima que podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Emergencias 112 de Baleares mantiene activo el índice de gravedad cero (IG-0) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas y recomienda a la ciudadanía adoptar medidas para evitar que el agua entre en las casas, no bajar a zonas inundables y conducir a una velocidad moderada.