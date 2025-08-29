Emergencias gestiona 19 incidentes relacionados con las lluvias en Mallorca y Menorca

Archivo - Una mujer pasea por el centro de Palma con un paraguas, vista a través de un cristal con gotas de lluvia. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 en Baleares gestionó un total de 19 incidentes relacionados con las lluvias en Mallorca y Menorca durante este jueves, día 28 de agosto.

Así lo ha informado el 112 en un mensaje en la red social 'X', en el que ha especificado que los municipios más afectados fueron Alcúdia (5), Palma (4) y Sant Lluís (3), con menor incidencia en Son Servera, Capdepera, Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal y Manacor.

La mayoría de avisos estuvieron relacionados con inundaciones, caída de árboles y embarcaciones a la deriva.

Hay que recordar no obstante que este viernes, día 29 de agosto, se mantiene activo el Índice de Gravedad cero (IG-0) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en la isla de Mallorca.