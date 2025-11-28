La mano derecha de Prohens urdió un plan "ilegal y arbitrario" para manipular la selección del chófer, según la querella

Archivo - Manifestantes en coche frente al Consolat de Mar. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Gabinete de la presidenta del Govern, Marga Prohens, ideó un plan "ilegal, injusto y arbitrario" para modificar a posteriori las bases de un proceso de selección de chófer para que resultara beneficiado un familiar suyo que se había presentado al puesto junto a otros 200 aspirantes.

Así se recoge en la querella presentada contra la mano derecha de la líder del Ejecutivo, Alejandro Jurado, a quien un conductor funcionario de carrera acusa de prevaricación y tráfico de influencias por las maniobras que habría realizado para que en un proceso selectivo resultara beneficiado un familiar.

En la querella, que ha adelantado este viernes 'Diario de Mallorca' y a la que ha tenido acceso Europa Press, el perjudicado acusa igualmente al chófer beneficiado y apunta incluso a la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y a la directora de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), María Violeta Rodríguez.

El funcionario, que a raíz de estos hechos presenta un cuadro ansioso depresivo desde hace dos años, considera que el jefe de Gabinete de la presidenta y el resto de acusados urdieron un plan ilegal, injusto y arbitrario para conseguir un puesto de trabajo a su familiar, a través de la manipulación de una convocatoria pública de empleo para la cobertura de la plaza de conductor.

A juicio del demandante, los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias.

TRES DÉCADAS DE CARRERA

Según se recoge en la querella, el funcionario reclamante, chófer en el Govern desde 2008, aprobó en 1992 unas oposiciones convocadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que le llevaron a instalarse en Ibiza como ordenanza. A los pocos años se trasladó a Mallorca con su familia.

Más tarde, en 2003, consiguió plaza como funcionario de carrera para prestar servicios como conductor en la Conselleria de Hacienda, y en el año 2008 pasó al área de Presidencia, que contaba en total con cinco conductores, tres directamente al servicio de la presidencia de la Comunidad Autónoma y otros dos en el conocido como 'servicio de incidencias', para dar cobertura a visitas u otras instituciones, además de cubrir bajas de los primeros. Hasta 2013 permaneció en este último servicio y por una jubilación paso al servicio directo del presidente, donde trabajó con José Ramón Bauzá y con Francina Armengol.

SORPRESA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

Fue en otoño de 2023, según dice la querella, cuando un compañero estaba de baja y Jurado comunicó la voluntad de cubrir ese puesto, momento en que arranca el proceso selectivo objeto de la polémica, creyendo que se escogería a alguien del cuerpo de conductores.

Sin embargo, la "sorpresa" llegó cuando el 31 de octubre de 2023 se publicaron en el BOIB, a propuesta de la directora gerente de la EBAP, las bases de una selección del puesto mediante oferta genérica.

Entre los 200 aspirantes figuraba el que acabaría resultando beneficiado, hijo de un primo del jefe de Gabinete de la presidenta, aunque no quedó en primer lugar.

A juicio del funcionario querellante, tras la baremación de todos los aspirantes, "sorpresivamente" se realizó una modificación en las bases para introducir una variación consistente en la obligatoriedad de presentar un currículum vitae junto al resto de documentación y añadiendo que la sección "se hará a favor de la persona que la Secretaria General encuentre más adecuado", aplicando así una libre designación.

A tal fin, continúan, se aprobó el 21 de noviembre una instrucción para fijar los criterios y las pautas para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del BOIB, lo que para el demandante es "falaz y tendencioso".

Para el funcionario, Jurado y el resto de acusados se valieron "injusta y arbitrariamente" de esta instrucción para manipular el proceso selectivo al comprobar que el finalmente beneficiado no había salido ganador de la convocatoria de méritos.

A grandes rasgos, el chófer cree que se aplicaron "ilegal y criminalmente" criterios que no correspondían con el supuesto, ya que se trataría de un proceso de selección por vía de concurso de méritos y no de libre designación.

SINIESTRO TOTAL

La querella apunta, además, que el hecho de que el finalmente beneficiado no contaba con los méritos ni experiencia necesarios para el puesto, quedó demostrado en que poco después protagonizó un accidente que dejó el vehículo siniestro total.

Al mismo tiempo, después del nombramiento, el querellante y otro conductor fueron apartados de Presidencia del Govern para pasar a prestar servicio en la Conselleria de Presidencia. Estre traslado estaría detrás del deterioro sufrido en su salud mental.