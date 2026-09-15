Manuela García asegura que la reducción de las listas de espera "está en manos de Pedro Sánchez"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado este martes que la reducción de las listas de espera "está en manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", a quien ha acusado de "querer cargarse la sanidad privada".

En el pleno del Parlament de este martes, la responsable de Salud ha respondido así a la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, que ha alertado del incremento continuo de las esperas para operaciones y consultas con especialistas desde que gobierna el PP.

Para la ecosoberanista, esta situación "tiene nombre y es Cristina Granados", en referencia a la gerente del Hospital Son Espases, y ha reclamado a García que la cese. "Las cifras de espera son una barbaridad", ha afirmado.

La consellera ha reivindicado que las listas de espera siguen siendo una prioridad para el Ejecutivo autonómico y ha añadido que "hoy los ciudadanos esperan diez días menos para consulta con especialista y 20 días para una operación", a pesar del aumento de población.

Manuela García se ha referido igualmente a la huelga nacional de médicos y ha criticado la "incapacidad" de la ministra del ramo, Mónica García, para evitarla.