Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. - Tomás Moyá - Europa Press - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside este jueves en Palma la toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía en Baleares, el comisario principal José Antonio Puebla.

Al acto asistirán también la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; el director general de la Policía, Francisco Pardo; el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez; y el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Luis Santafé, entre otras autoridades.

La toma de posesión está prevista para las 12.00 horas en la Delegación Especial de Economía y Hacienda - Gerencia Regional del Catastro.