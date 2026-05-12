Martínez defiende la ley de capitalidad como una "oportunidad histórica" y dice que garantizará las reservas de VPO

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en un pleno - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido como una "oportunidad histórica" la ley de capitalidad, con la que se duplicaría la aportación mínima del resto de administraciones a la capital balear hasta los 60 millones de euros.

"Es un día histórico para Palma", ha subrayado en declaraciones a los medios en el Parlament, antes de defender la norma, cuya toma en consideración se debate este martes en el pleno.

Según Martínez, esta modificación de la ley de capitalidad da una respuesta "justa y necesaria" a los ciudadanos de Palma ante los cambios que ha sufrido la ciudad en los últimos 20 años, entre ellos el crecimiento demográfico.

En la defensa de la reforma durante la sesión plenaria, Martínez ha insistido en la "imperiosa necesidad" de actualizar esta norma para que Palma cuente con una financiación "actualizada, suficiente y justa".

RESERVA VIVIENDA PROTEGIDA

El texto incluye una disposición adicional para que el Ayuntamiento pueda proponer al Govern modificar la legislación urbanística para fijar un porcentaje de vivienda protegida inferior al general o eliminarlo.

No obstante, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ya avanzó que su grupo presentará enmiendas para asegurar un 50 por ciento de vivienda de protección oficial y de precio limitado.

"De eso se trata, de mejorar el texto", ha dicho Martínez en declaraciones a los medios al ser preguntado por este tema. Así, ha añadido que el artículo de la ley "dice claramente que se respeta y se protegen los estándares tanto estatales como autonómicos de vivienda protegida".

Igualmente, ha apuntado que será el Govern el que tendrá la última palabra para decidir "si quiere dar más herramientas al Ayuntamiento para que sea más ágil y se pueda resolver la crisis de la vivienda o no".

En el pleno, el primer edil ha considerado que la ley es un instrumento para que el municipio pueda impulsar un régimen jurídico que aporte "celeridad y seguridad jurídica" en la construcción de vivienda asequible. "Garantizando las reservas de vivienda protegida que marca la ley", ha dicho.