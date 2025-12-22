Martínez prevé un 2026 "intenso" para los medios de comunicación "porque es el año anterior a las elecciones" en Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y regidores del Ayuntamiento, en la tradicional copa de Navidad con los medios de comunicación - EUROPA PRESS

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, prevé un 2026 "intenso" para los medios de comunicación "porque es el año anterior a las elecciones" municipales de 2027.

Martínez se ha pronunciado así, este lunes, en la celebración con los medios de comunicación de la tradicional copa de Navidad del Ayuntamiento de Palma, en la que ha aprovechado para "hacer memoria" y para felicitar la Navidad y el próximo año 2026.

El primer regidor de Cort ha recordado como hace un año, en la tradicional copa de Navidad, felicitó, como ha hecho éste, la Navidad y el año nuevo, y además hizo un ruego a los medios de comunicación para que, dado que el Ayuntamiento iba a presentar la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura en 2031, pudieran "darle un impulso y contribuir a hacer realidad el sueño de Palma".

"Hace unos días se presentó esta candidatura al Ministerio de Cultura", ha dicho al respecto Martínez, advirtiendo que, por esta razón "no se va a volver a hacer el mismo ruego".

No obstante, ha precisado, "si Palma es elegida entre las tres ciudades que en 2026 deberán competir para ver cuál es la candidatura española a Capital Europea de la Cultura en 2031, en enero o febrero, o bien cuando se sepa, se volverá a pedir para que los medios de comunicación ayudéis aún más, porque ya será una realidad más firme".

En todo caso, "ya se verá" porque, ha aclarado, "no será un fracaso si Palma no llega a estar entre estas tres ciudades que en 2026 competirán por ser la candidatura española a Capital Europea de la Cultura en 2031", pues "hay ciudades que llevan 30 años luchando por esto, y Palma se ha sumado un poco más tarde".

Sea como sea, ha incidido el alcalde, si Palma sí llega a estar entre estas tres ciudades que en 2026 competirán por ser la candidatura española a Capital Europea de la Cultura en 2031, "sería una buena noticia para todos" y, además, "refrendaría el trabajo hecho por parte de colectivos, asociaciones, grupos políticos y funcionarios para conseguir este sueño".

Dicho esto, el primer regidor de Cort ha deseado a los presentes una "felices fiestas y una muy feliz Navidad", una época del año que ha reconocido que le "encanta" porque "casi todo el mundo disfruta de estar con la familia y con los amigos, algunos además se van de viaje, y otros visitan Palma". "Que cada uno pueda disfrutar y estar con los que ama", ha deseado Martínez, "para poder entre todos dar amor y felicidad a todos y cada uno de nosotros".

Finalmente, el alcalde ha deseado a todos un "feliz 2026" que, según ha pronosticado en sus palabras, "será un año intenso", para los medios de comunicación, tal y como "se vio políticamente este domingo en la jornada electoral de Extremadura y se verá próximamente en Aragón, en Andalucía y no se sabe si alguna cosa más".

Además, ha añadido "será un año intenso también aquí", en Palma, "porque en 2027 hay elecciones aquí y, por tanto, muchos proyectos que están iniciados, o que estaban empezando a andar, pues ya empezarán a ver también la luz, pese a las complicaciones que tiene la administración, que todo el mundo sabe que es duro".

Por tanto, "muy felices fiestas, muy feliz Navidad y que 2026 sea un poco mejor para todos y cada uno de nosotros", ha finalizado.