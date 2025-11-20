Martínez propone cambiar la Ley de Capitalidad de Palma para duplicar la inversión mínima hasta los 60 millones de euros

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante la presentación de su propuesta para cambiar la Ley de Capitalidad de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha planteado una modificación de la Ley de Capitalidad, con la que se duplicaría la aportación mínima del resto de administraciones a la capital balear hasta los 60 millones de euros.

Este es uno de los aspectos que pretende cambiar el primer edil de una normativa que data de 2006 y que estaría motivado por el crecimiento poblacional de Palma --del 27% en estas dos décadas--, la población flotante y las llegadas de turistas que entran por las principales infraestructuras de Baleares, situadas también en Palma.

Martínez ha detallado que estos 60 millones se repartirían entre unos 50 millones que invertiría el Govern y otros diez del Consell de Mallorca, aunque ha puntualizado que esto no quitaría para que otras administraciones puedan hacer sus aportaciones para sufragar unos servicios que ha recalcado que usan ciudadanos de toda Mallorca y Baleares.

Esta propuesta se llevará al próximo pleno municipal del mes de noviembre para después dar traslado al Parlament y Govern. Preguntado por si esta iniciativa se ha debatido con las instituciones que tendrán que afrontar este incremento presupuestario, ha aseverado que es una iniciativa de propia y del equipo de gobierno local pero que existe la "predisposición" del Consell de Mallorca y el Govern para que salga adelante.

La modificación también contempla otros elementos de mejora como el refuerzo de la seguridad y la atención a las víctimas de violencia de género, la implementación de videovigilancia o pedir al Govern que Cort pueda proponer cuotas de viviendas de protección oficial, precio limitado o precio libre en cada desarrollo urbanístico que se proyecte en las leyes autonómicas, entre otros.