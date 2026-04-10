Más de 100 taxistas pueden incorporarse al servicio en Palma tras aprobar el último examen para la licencia

Archivo - Un taxi de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 117 aspirantes han superado el último examen para la obtención del carné de taxi en Palma, correspondiente a la convocatoria celebrada en febrero de 2026, y están disponibles para incorporarse al servicio.

En concreto, a la prueba se presentaron 276 personas, de las cuales el 42,39 por ciento ha aprobado, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Este porcentaje se mantiene en la línea de las convocatorias recientes y, tal y como ha señalado el teniente de alcalde y regidor de Movilidad, Antoni Deudero, "refleja una evolución positiva fruto de las mejoras introducidas en el proceso de evaluación".

La convocatoria forma parte del calendario oficial de exámenes, que se realiza al menos dos veces al año --en febrero y noviembre-- con el objetivo de regular el acceso a la profesión de taxista en la ciudad.

Deudero ha señalado que desde el inicio de la legislatura se han aprobado en las diferentes convocatorias un total de 600 nuevos conductores, reforzando progresivamente el servicio.

En este sentido, el regidor ha recordado algunas de las mejoras introducidas en el proceso de acceso a la profesión, que han contribuido a mejorar el ratio de aprobados por convocatoria, como la implantación de un temario cerrado, la conservación de los módulos aprobados para aquellos aspirantes que no superen todas las partes del examen y la posibilidad de convalidar la acreditación del conocimiento de catalán mediante cursos reconocidos por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

"Estas medidas han permitido un incremento del número de aprobados con el objetivo de reforzar el servicio municipal de taxi, especialmente en los periodos de mayor demanda, cumpliendo así con las reivindicaciones del sector", ha señalado el regidor.

Asimismo, Deudero ha destacado que se consolida la línea de trabajo iniciada al principio de la legislatura "para que los taxis puedan operar las 24 horas del día, los siete días de la semana, al contar con más conductores disponibles por cada licencia".

Según han recordado, para participar en los exámenes, los aspirantes deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente, como disponer del permiso de conducción de clase B o superior con un mínimo de un año de antigüedad, acreditar el conocimiento del catalán o su correspondiente convalidación, y presentar certificados de ausencia de antecedentes penales y de delitos de naturaleza sexual.

El examen consta de dos fases. La primera incluye una prueba sobre el callejero de Palma y un test relativo a la normativa aplicable, tarifas y puntos de interés, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos para acceder a la segunda fase, que consiste en la resolución de itinerarios urbanos.

Una vez obtenida la calificación de apto, los aspirantes deberán presentar la documentación requerida para la emisión del carné, entre la que se incluyen el permiso de conducir y un certificado médico. Los resultados definitivos se publicarán en la página web oficial de MobiPalma.