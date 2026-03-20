Las más de 1.000 plazas para viviendas turísticas en Mallorca se podrán adquirir a partir del próximo lunes

Archivo - Imagen de recurso de la puerta de una vivienda turística con el cartel indicativo de licencia de 'Vivienda con Fines Turísticos'. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) abrirá el próximo lunes 23 de marzo el trámite telemático para la adquisición de 1.069 plazas para viviendas turísticas en Mallorca.

Estas plazas, que no son de nueva creación puesto que provienen de bajas registradas durante los últimos meses, forman parte de la convocatoria de la misma bolsa temporal que fue anulada a finales del año pasado debido a errores del sistema informático.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, el plazo para la presentación de solicitudes se abrirá el próximo lunes a las 09.00 horas y permanecerá disponible hasta el 8 de abril a las 8.59 horas.

Todos los trámites deben realizarse obligatoriamente por vía telemática, a través de la sede electrónica del CBAT, donde se tendrá que aportar la documentación requerida.

Se ha incorporado un nuevo sistema de adjudicación que prevé la asignación de un número de orden de tramitación a cada solicitud y la posterior adjudicación de las plazas mediante sorteo público ante fedatario.

"La convocatoria se activa finalmente con dos semanas de antelación respecto a la previsión inicial, con el objetivo de desbloquear la bolsa y dar respuesta a la demanda existente", ha celebrado el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, quien ha mandado un "mensaje de tranquilidad" a los posibles interesados.