Más de 130 orientadores profesionales asisten a unas jornadas sobre el futuro del trabajo y la IA

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 130 orientadores profesionales han asistido a unas jornadas sobre el futuro del trabajo y la inteligencia artificial en las que han participado expertos en orientación, innovación y ética de la IA.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, la consellera Catalina Cabrer ha reivindicado el papel de los trabajadores del SOIB ante el avance de la tecnología

El Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo (COE Baleares), dependiente del SOIB, acoge desde este martes y hasta el viernes estas jornadas.

El acto de apertura ha corrido a cargo del director del SOIB, Ismael Alonso, quien ha destacado que la inteligencia artificial está transformando la manera en la que se vive y trabaja "y estas jornadas son una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias que ayuden a afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece".

Durante la primera jornada, los participantes han escuchado las ponencias de César Llorente, quien ha subrayado la importancia de mantener el enfoque humano en la orientación laboral; de Pau Hortal, de la Fundación Ergon, que ha analizado el impacto de la IA en la gestión del empleo; de Santiago Boquete, subdirector general del Servicio Público de Empleo de Galicia, que ha presentado la experiencia del servicio público gallego; y de Silvia Ortiz y Joanna Blahopoulou, doctoras investigadoras de la UIB, que han puesto el foco en los usos éticos de la inteligencia artificial.

Los tres días siguientes estarán dedicados a talleres prácticos para profundizar en la aplicación de la tecnología en la orientación y la formación, dirigidos a todos los profesionales que desarrollan esta labor, tanto dentro del SOIB como desde sindicatos, entidades y empresas.

Cabrer ha clausurado la jornada señalando que "el motor del cambio no es la tecnología, sino las personas: la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la empatía. El futuro será tecnológico, pero sobre todo será humano". Además, ha recordado que el Govern ha ofrecido que Baleares sea territorio piloto de la Estrategia de Digitalización 2026-2030 en ámbitos como la contratación digital y la formación en IA.

Con esta iniciativa, el COE Baleares consolida su papel como centro de referencia en orientación e innovación, y el SOIB reafirma su apuesta por incorporar nuevas herramientas tecnológicas al servicio de la ciudadanía, como el desarrollo de una nueva web, la creación de asistentes virtuales y la aplicación de plataformas de intermediación con inteligencia artificial.