Más de 130 profesionales participan en el II Congreso de Políticas Públicas del Govern

II Congreso de Políticas Públcias organizado por el Govern

Más de 130 participantes del personal directivo de las diferentes administraciones públicas de Baleares, así como de otras administraciones del Estado y personal técnico de la administración autonómica han participado en el II Congreso de Políticas Públicas, organizado por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP)

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, el congreso tiene como objetivo compartir experiencias, conocimientos y herramientas para mejorar la calidad y la eficiencia de las políticas públicas, incorporando nuevas metodologías de análisis, planificación y evaluación que impulsen una gestión más innovadora y orientada a resultados.

El programa incluye ocho ponencias y tres talleres prácticos sobre temas de actualidad, como la transformación social, la gobernanza de datos o el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas.

La sesión inaugural ha sido a cargo de la responsable directiva de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Vigo, María Dapena, con la conferencia 'Impacto y valor del factor humano en las políticas públicas: inteligencia, innovación y colaboración como calves para la transformación social'.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, será la encargada de cerrar estas jornadas este viernes.