Más de 2,3 millones de turistas extranjeros visitaron Baleares en el mes de julio, 100.000 menos que en 2024

Archivo - Turistas junto a varios taxis en Formentera. - CONSELL DE FORMENTERA - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.328.636 de turistas visitaron Baleares durante el mes de julio de este año, cifra que supone una rebaja de cerca de 100.00 visitantes --un 4,1% menos-- que en el mismo mes de 2024.

Estos son algunos de los datos que se extraen de la estadística experimental del INE, de acuerdo con la posición de los teléfonos móviles de las personas que se encuentran en un territorio.

En el mes de julio hubo más de 14,6 millones de pernoctaciones de extranjeros en Baleares con una media de la duración media del viaje de 6,3 días. Estas cifras representan casi 970.000 pernoctaciones menos que en el mismo mes del año pasado --un 6,2% menos-- y una décima de día menos que el año pasado.

De acuerdo con esta estadística, los visitantes más numerosos de Baleares fueron los del Reino Unido con casi 683.000, seguido de los de Alemania --aproximadamente 615.000--, Francia --más de 168.000-- e Italia --más de 144.000--.

En cuanto al turismo de los españoles --en este caso los últimos datos disponibles son del mes de agosto--, Baleares ha recibido poco más de 377.000 visitantes del resto de España, casi 98.000 menos que en 2024. Las pernoctaciones de los españoles sumaron un total de 3.136.096 --cerca de un millón menos que en agosto de 2024-- y la media del viaje duró 8,3 días, cuatro décimas menos que hace un año.

Las procedencia de los turistas españoles más numerosa es Catalunya --con cerca de 140.000--, Madrid --casi 76.000-- y la Comunitat Valenciana --más de 49.000--.

Por su parte, cerca de 68.000 baleares visitaron el extranjero en agosto de 2025 --4.500 menos que hace un año--, hicieron alrededor de 509.000 pernoctaciones --10.000 menos que en 2024-- con una duración media del viaje de 7,7 días --seis décimas más que en 2024--.

Los países más visitados por los baleares son Francia --por más de 10.800--, Italia --más de 8.100-- y Alemania --aproximadamente 8.000--.

En el mismo mes, más de 126.000 baleares visitaron otro lugar de España --casi 12.000 menos que en 2024-- e hicieron cerca de 840.000 pernoctaciones --un 42,8% menos--, con una media del viaje de 6,6 días --3,3 días menos--.

La comunidad más visitada por los baleares es Catalunya --más de 23.000--, por delante de Andalucía --casi 23.000-- y la Comunitat Valenciana --poco más de 16.000--.