Más de 400 policías velarán por la seguridad en Palma durante la campaña navideña

Mandos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma, reunidos con representantes de las patronales Pimeco y Afedeco. - EUROPA PRESS

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 agentes de la Policía Nacional y la Policía Local velarán por la seguridad en Palma durante la campaña navideña, especialmente en los establecimientos comerciales y en internet.

Mandos de ambos cuerpos se han reunido este viernes con las patronales del pequeño y mediano comercio, Pimeco y Afedeco, para poner en común las estrategias del nuevo plan comercio seguro.

El jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Luis Santafé, ha explicado que serán cerca de 400 los efectivos que se desplegarán en diferentes turnos de mañana, tarde y festivos.

Cada uno contará con cerca de 60 agentes de diferentes unidades de seguridad ciudadana destinados específicamente a la lucha contra los hurtos o las estafas.

En los últimos días se han llevado a cabo las primeras pruebas y a partir del próximo lunes, con el arranque de diciembre, el plan estará plenamente operativo. La previsión es que se mantenga hasta aproximadamente el 15 de enero, coincidiendo con el final de las rebajas.