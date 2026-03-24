Más de 450 docentes interinos no tenían acreditado el conocimiento del catalán en 2024

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PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 455 docentes interinos no contaban con el conocimiento del catalán acreditado en 2024, más del doble que la cifra de 2022, cuando eran unos 220.

Así lo ha apuntado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en el pleno de este martes para defender la moratoria del requisito del catalán en plazas de muy difícil cobertura, una medida pactada con Vox.

Vera ha insistido en que el Govern no elimina el requisito del catalán ya que todas las personas que tengan plaza definitiva en un centro educativo de las Islas tendrá que tener el título.

"Para entender la medida tienen que abandonar su búnker", le ha dicho a la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, quien ha enmarcado la medida en "una estrategia para que el catalán deje de ser necesario". A su entender, no es un hecho aislado sino que "es un patrón" en todas las negociaciones con Vox.