Más de 500 niños y adolescentes de Mallorca participan en el programa 'Acampaesport' durante las vacaciones de Pascua

500 Niños Y Adolescentes De Mallorca Participan En El Programa 'Acampaesport En Las Vacaciones De Pascua. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años participan en el programa 'Acampaesport' del Consell de Mallorca durante las vacaciones de Pascua.

Según ha informado este viernes el Consell de Mallorca en un comunicado, la actividad se desarrolla en el albergue de la Victòria, en Alcúdia, y en el Casal de la Colònia de Sant Pere, en Artà.

Este año, el programa ha ampliado la estancia para los adolescentes de dos a tres días, a petición de las familias. Además, como novedad, se ha vuelto a utilizar el albergue costero de Alcúdia.

El programa 'Acampaesport', en el que los jóvenes practican deporte al aire libre y realizan actividades de aventura, incluye una agenda con deportes individuales y de equipo, actividades náuticas y talleres.

Entre las actividades, los participantes realizan escalada en rocódromo, slackline, piragua, paddle surf y un taller de tiro con honda, entre otras.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha visitado este viernes las instalaciones y ha destacado que el programa permite a los jóvenes practicar deporte en condiciones diferentes a las habituales y ofrece una alternativa de conciliación durante las vacaciones escolares. Además, ha señalado que la edición de este año ha recibido más de 800 preinscripciones.

Las actividades que tiene lugar en Pascua son una edición previa y con menor capacidad que 'Acampaesport' estival, que contará con 11 turnos y 1.900 participantes. Las preinscripciones se abrirán a finales de abril. Desde su creación en 2017, cerca de 20.000 jóvenes han participado en esta actividad, según el Consell.