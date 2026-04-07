Más de 500 personas participan en una jornada deportiva con motivo del Día Mundial de la Actividad Física y la Salud

Jornada deportiva con motivo del Día Mundial de la Actividad Física y la Salud - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo Sant Ferran ha reunido este martes a más de 500 personas que han participado en una jornada lúdica y deportiva con motivo de los días mundiales de la Actividad Física y la Salud, que se conmemoran el 6 y 7 de abril, respectivamente.

La iniciativa, organizada por el Consell de Mallorca con la colaboración de otras instituciones y colegios profesionales, busca difundir hábitos saludables y reforzar el vínculo entre la comunidad y las entidades de promoción, prevención y prescripción del ejercicio físico.

Según ha señalado la institución insular en una nota de prensa, durante las actividades se ha leído un manifiesto que "se mueve bajo el lema 'Más movimiento, más vida' y pone énfasis en la importancia de la actividad física en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad avanzada", ha dicho el director insular de Deportes, Toni Prats.

Durante toda la jornada se han ofrecido actividades gratuitas para todas las edades para dar visibilidad al papel que tiene el trabajo interdisciplinario en la prescripción de ejercicio físico. Entre ellas, sesiones deportivas específicas de los programas B@les, Fuerza, oncológico, rehabilitación cardíaca, y rehabilitación postural.

También se han celebrado actividades para la juventud, como juegos populares y circuito multiaventura.

Al acto han asistido tanto familias, como pacientes oncológicos y cardiópatas, así como grupos de adultos y tercera edad del programa 'Mou-te amb salut!', que la Dirección Insular de Deportes del Consell impulsa en todos los municipios mallorquines.

La jornada ha contado con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública del Govern, la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, el Hospital Universitario Son Llàtzer, el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, la Escuela Municipal de Hábitos Saludables de Calvià, la Asociación Contra el Cáncer de Baleares, el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y el Deporte de Baleares y el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Baleares.