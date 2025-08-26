Más de 5.700 personas ya forman parte de las bolsas únicas de la CAIB. - CAIB

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.738 personas se han inscrito hasta el 21 de agosto en las bolsas únicas y permanentes de la Comunidad Autónoma de Baleares, puestas en marcha en enero de 2025 por la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

En solo unos meses se han constituido 49 bolsas activas, un resultado que confirma el éxito de la iniciativa y la buena acogida entre la ciudadanía, según ha subrayado en un comunicado la conselleria que dirige Catalina Cabrer.

Este modelo sustituye las múltiples bolsas que había antes y que a menudo generaban retrasos y complejidad, por una bolsa única para cada cuerpo o categoría profesional.

La gran novedad es que permite a personas que no son funcionarias de carrera acceder a puestos de trabajo temporales dentro de la Administración, cubrir necesidades puntuales y aportar nuevas oportunidades laborales a la ciudadanía. Esto permite acelerar la cobertura de vacantes temporales y asegurar que los servicios públicos dispongan siempre del personal necesario.

La inscripción está abierta permanentemente y se hace de manera telemática a través del Portal del Opositor, donde también se pueden consultar las listas de puntuaciones.

El sistema también da prioridad automática a los aspirantes que hayan superado pruebas de oposiciones sin obtener plaza, facilita el acceso a la función pública y fomenta el relevo generacional.

En el caso de que una bolsa se agote o no haya personas disponibles para ocupar las plazas ofrecidas, el sistema prevé la apertura a la ciudadanía en general, para que cualquier persona interesada que cumpla los requisitos pueda presentar y acceder a estos puestos temporales dentro de la Administración. De hecho, en 28 de estas convocatorias ya se ha incorporado gente que no provenía de procesos selectivos.

Para participar, hay que cumplir los requisitos de titulación y el nivel de catalán que corresponda a cada cuerpo (habitualmente, B2 para varios cuerpos facultativos y C1 para cuerpos generales).

Las bolsas permiten cubrir vacantes, sustituciones, reducciones de jornada, programas temporales y necesidades urgentes o extraordinarias (hasta nueve meses dentro de un periodo de 18 meses), para garantizar que los servicios públicos funcionen con más agilidad, transparencia y continuidad.