Más de un 60% de los altos cargos del Govern ha cambiado en los últimos dos años

Archivo - Los miembros del Govern, en el Consolat de Mar.

PALMA 6 Nov.

Más del 60 por ciento del organigrama de altos cargos del Govern --incluyendo consellerias, direcciones generales, personal eventual, organismos autónomos y resto del sector público-- ha cambiado en los últimos dos años.

En concreto, desde noviembre de 2023 se han registrado 118 movimientos, incluyendo 98 ceses y una veintena de nuevos nombramientos, respecto a un total de 185 puestos de altos cargos y personal eventual, lo que supera el 63 por ciento.

Los más recientes han sido los casos, conocidos la semana pasada, de Josep Aloy, cuya salida por jubilación de la Dirección General de Turismo había sido pactada; e Ismael Alonso, que dimitió de la dirección del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) tres meses después de asumir el cargo.

Para el diputado del PSIB Carles Bona, que ha recopilado los cambios en el organigrama del Ejecutivo autonómico desde noviembre de 2023, la cifra de relevos es "exageradamente grande" y una muestra de que este Govern no funciona.

"Si nos dijeran de cualquier organismo que ha realizado cambios en más de la mitad de su plantilla en solo dos años, ¿que pensaríamos? Es imposible con tanta rotación de personal que nadie tenga tiempo de ubicarse, aprender cómo funcionan las cosas y poder gestionar de forma eficiente. Es triste porque al final quién sale perdiendo somos todos", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Para el socialista, la rotación en el esquema de altos cargos contrasta, precisamente, con las declaraciones de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que en el momento de anunciar en el verano de 2023 la composición de su equipo se refería a un Govern "pensando en los mejores".

"La gente válida hace tiempo que se fue", ha apuntado Bona, advirtiendo de los problemas del Govern para "atraer personal y tapar los agujeros que se van creando".

Por consellerias, la que más cambios ha experimentado en estos dos años, con una reestructuración del Govern en julio de este año que incluyó un nuevo departamento, ha sido la de Empresa, que fue remodelada, con un total de 20, incluyendo relevos en el SOIB y el Ibassal, aunque ahora estos entes dependen de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, que ha supuesto, por su parte, incorporar seis cargos nuevos.

Educación y Universidades ha experimentado 17 de cambios de un total de 18 cargos y personal eventual. Por su parte, la Conselleria de Presidencia, que también sufrió cambios en su estructura de competencias, ha experimentado desde 2023 hasta 16 cambios, incluyendo seis en IB3 y la creación de dos nuevos.

En Familias se han contabilizado 11 cambios, incluyendo la sustitución de Catalina Cirer por Sandra Fernández, mientras que en Turismo, Cultura y Deportes se han constatado una decena de relevos en el organigrama.

En el área de Vivienda, Territorio y Movilidad, donde también se produjo el relevo de Marta Vidal por José Luis Mateo, ha habido nueve cambios, y en las áreas de Presidencia y Economía, Hacienda e Innovación ha habido siete relevos.

Las consellerias del Mar y Ciclo del Agua y Agricultura, Pesca y Medio Natural han tenido cinco y dos cambios, respectivamente, entre ellos la dimisión del gerente de PortsIB, Jaime Carbonell, en febrero de 2024, antes de cumplir un año en el cargo.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, situó en la última rueda de prensa del Consell de Govern en la "estricta normalidad" las salidas y los relevos en el organigrama del Ejecutivo autonómico y aseguró que no tiene la sensación de que estén habiendo más cambios que en otras legislaturas.

Después de que el diputado socialista se refiriera a este asunto este miércoles, durante la comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament de la gerente del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), María Belén Lloret, la 'popular' Ana Isabel Curtó ha señalado que no corresponde a los diputados juzgar ni interpretar las decisiones personales de nadie.

En referencia concreta a anteriores gerentes del Ibisec, Curtó ha expresado el respeto absoluto a su trabajo. "La función de esta Cámara no es entrar en la vida personal ni en circunstancias privadas, sino evaluar la gestión pública, la planificación, le ejecución y el servicio que se presta", ha concluido.