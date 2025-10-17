Más de 730 personas mueren hasta septiembre en Baleares mientras esperaban una resolución de dependencia

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 736 personas han fallecido hasta septiembre en Baleares mientras esperaban una resolución de su grado de dependencia o de su programa individual de atención (PIA), según datos del Observatorio Estatal para la Dependencia elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Del estudio se desprende que los primeros nueve meses del año finalizaron en el conjunto de España con 284.020 personas a la espera de un procedimiento, 150.606 de ellas con derecho reconocido en espera de atención, 8.140 más que al empezar 2025.

Durante este tiempo perdieron la vida 25.060 personas pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA, 10.192 menos que en 2024. La mayoría se concentraron en Cataluña y Andalucía y 736 de ellos fueron en Baleares.

Por otro lado, en el archipiélago se han incrementado un 4,6% el número de personas con derecho a prestación, por debajo de comunidades como Canarias (22,8%) o Galicia (14%) y de la media nacional (5,5%).

En Baleares hay 7.017 personas en lista de espera y un 14,1% estarían "desatendidas". Entre el 31 de diciembre de 2024 y el pasado 30 de septiembre la lista de espera se ha incrementado en un 18,1%.

El tiempo medio de dilación en el archipiélago, de acuerdo con los datos recogidos en el Observatorio, es de 223 días, lejos de los 113 de Castilla y León o los 130 del País Vasco pero por debajo de la media española, que se sitúa en los 349 días. El plazo máximo para resolver un expediente es de seis meses, es decir, 180 días.

Los motivos de estos "impresentables retrasos", han señalado la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, son los "sucesivos recortes" y el "disparatado y proceloso entramado burocrático que , se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios".

Aunque el plan de choque para la dependencia ha significado un importante en la reducción de las listas de espera, "no ha cumplido con los objetivos esperados debido a una paralización en el aumento de la inversión en 2024 y 2025".

Mientras el año pasado el Gobierno central redujo al 27% (-1,5%) su porcentaje de financiación de la dependencia, Baleares fue, con un 80,6%, la tercera comunidad autónoma que más aportó.

La "interminable dilación de muchos procedimientos", han lamentado, acaba teniendo como consecuencia que muchas personas salen de la lista de espera por haber fallecido sin recibir las prestaciones o servicios a los que tenían derecho.