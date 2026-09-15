Más de 80 personas trabajan en la reconstrucción de la red eléctrica dañada de Endesa tras el pasado temporal

Trabajos de e-distribución en Banyalbufar tras el temporal - ENDESA

PALMA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

E-distribución, la filial de redes de Endesa, continúa trabajando en la reparación de los daños ocasionados por el temporal que afectó a la comunidad balear el pasado 9 de septiembre y más de 80 personas están haciendo tareas para reconstruir la red eléctrica.

La compañía ha recordado que el episodio meteorológico de la pasada semana provocó incidencias en la red de distribución eléctrica que llegaron a afectar inicialmente a cerca de 17.000 clientes de Mallorca y Menorca.

Según han explicado, desde el primer momento, se activaron los protocolos de emergencia y se movilizaron equipos técnicos para restablecer el suministro eléctrico con la máxima rapidez posible. Así, gracias a las maniobras efectuadas sobre la red y a las actuaciones desarrolladas sobre el terreno, el servicio se fue recuperando progresivamente durante los días posteriores al temporal.

Con el objetivo de minimizar la afectación a los clientes mientras se ejecutaban las reparaciones más complejas, e-distribución instaló 14 grupos electrógenos en diferentes puntos de la red, una medida que ha permitido mantener provisionalmente el suministro en las zonas más afectadas.

Actualmente, 63 profesionales trabajan directamente sobre el terreno en las tareas de reconstrucción de las instalaciones dañadas. Este dispositivo está formado por personal propio, empresas colaboradoras y equipos de refuerzo desplazados desde otras islas y desde la Península. A este despliegue se suman otros 18 profesionales de los centros de control de media y baja tensión, que coordinan permanentemente las operaciones y realizan maniobras en remoto para agilizar la recuperación de la red.

Las zonas que han registrado los daños más importantes son los municipios de Valldemossa, Esporles y Banyalbufar. Entre las afectaciones detectadas destacan varios soportes deformados o derribados por la fuerza del viento, así como líneas aéreas dañadas por la caída de árboles, ramas y otros elementos arrastrados por el temporal.

La complejidad de los trabajos viene determinada, principalmente, por la dificultad de acceso a algunos de los puntos afectados y por la necesidad de actuar en entornos forestales con acumulación de ramas, troncos y vegetación caída. En muchos casos ha sido necesario acondicionar los accesos y retirar árboles antes de poder iniciar las reparaciones de las instalaciones eléctricas.

Durante todos estos días, Endesa ha mantenido un contacto permanente con la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern, así como con los ayuntamientos de los municipios afectados, con el objetivo de coordinar las actuaciones y priorizar las intervenciones necesarias.