Mateo acusa a la izquierda de "engañar" asegurando que el Govern no apuesta por la vivienda pública

MENORCA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo, ha acusado este martes en el pleno del Parlament a los grupos de izquierda de "engañar" a los ciudadanos asegurando que el Govern no apuesta por la vivienda pública.

Además, ha remarcado que "revertir la situación que dejó el anterior Govern de Francina Armengol no es sencillo", una apreciación que ha compartido con el diputado no adscrito, Francisco José Cardona, quien ha preguntado al conseller por la vivienda en Menorca.

Cardona ha subrayado que "hay algo que la izquierda no acaba de entender y es que los sueños de los menorquines se construyen con cemento y hormigón sobre el terreno". "Parece que ellos viven en casas hechas de caña bambú", ha manifestado.

Por su parte, el conseller ha remarcado que desde el inicio de la legislatura el Govern ha puesto en marcha un plan de choque para dar respuesta a la falta de vivienda a precios asequibles.

En concreto, ha indicado que, según las previsiones, en Menorca se incrementará el parque público de viviendas pasando de 333 a 581 en una primera fase. "Seguiremos aumentando esta cifra para continuar dando soluciones reales a los ciudadanos", ha concluido.