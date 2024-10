Mateo afirma que "revertir ocho años de herencia socialista" en movilidad "requiere de mucho trabajo y dedicación"

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha afirmado este martes, en el pleno del Parlament, que "revertir ocho años de herencia socialista" en materia de movilidad "es muy complicado y requiere de mucho trabajo y dedicación".

Mateo ha respondido de este modo a una pregunta del diputado del PSIB-PSOE Ares Fernández sobre si cree que la solución a los atascos puede esperar a 2040, cuando, al menos en su opinión, "de momento, lo que ven los ciudadanos es poca iniciativa, renuncias y un gran anuncio a largo plazo --el tren a Llucmajor-- por parte del Govern, a pesar de que dijeron que venían a desatascar Mallorca".

En respuesta al socialista, el conseller ha explicado que, para "revertir ocho años de herencia socialista", este Govern lo que "está haciendo es trabajar en revertir esa herencia, escuchando a todos los actores implicados, para, entre todos, identificar y delimitar los problemas a fin de concretar y proponer vías de solución".

De este modo, Mateo se ha referido a la Mesa del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad de Baleares. "Tienen ustedes la posibilidad de participar en ella de forma activa y en positivo. Por favor, háganlo", le ha espetado el conseller al diputado socialista.

Además, Mateo ha asegurado que el Govern "va a seguir gestionando para avanzar en la mejora del transporte público, tanto en la red de tren como en los buses TIB". De hecho, según ha detallado, este Ejecutivo autonómico "ya ha continuado tramitando todos los proyectos de ampliación de la red de tren de Mallorca y, a su vez", ha continuado, "está ultimando las modificación de las concesiones del servicio de buses interurbanos del TIB".

Y, en este camino, ha subrayado, "el Govern no está solo, si no que cuenta con el apoyo de los consells insulares que trabajan en controlar el acceso de vehículos en cada isla, como es el caso de Ibiza, o en el caso de Mallorca, hay un plan de mejora de los accesos a Palma o un plan de aparcamientos disuasorios". Todo, mientras ha criticado al diputado socialista, "ustedes vienen aquí a dar lecciones y a pedir todo lo que no hicieron en ocho años".