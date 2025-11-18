Mateo apunta que los nuevos horarios del SFM pretenden "mejorar la puntalidad, la fiabilidad y la calidad" del servicio

Archivo - Trenes de SFM en la estación, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido que los nuevos horarios de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) tratan de "adaptar el servicio a las condiciones actuales", además de "mejorar la puntualidad, la fiabilidad y la calidad" del transporte público.

El titular de la cartera de Movilidad ha hecho esta afirmación durante su intervención en la interpelación que ha presentado este martes en el Parlament el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa.

Así, ha aclarado que los actuales horarios que funcionan desde este lunes se han diseñado bajo unas condiciones de servicio "muy diferentes" a las que había anteriormente, cuando SFM tenía una "menor demanda y trenes en circulación".

Al mismo tiempo, ha alegado que se trata de una decisión consensuada y adoptada "desde el análisis técnico", de acuerdo con las organizaciones sindicales, o que refuerza el servicio para una "rápida absorción" de los retrasos derivados de las incidencias.

El conseller ha explicado que sirven para facilitar que se pueda asumir un incremento de viajeros sin que se tengan que alterar, junto con servicio "más eficiente y con menores consumos energéticos".

En cuanto a la supresión de trenes semidirectos desde Manacor y sa Pobla, ha alegado que se ha optado por esta medida por las obras de remodelación en los talleres de SFM. "Se trata de nuevo también de una decisión técnica y lógica pensada para que el servicio funcione lo mejor para todos y supone una mejora en el servicio", ha resaltado.

También ha manifestado que supone una mejora porque ningún usuario tiene que bajar en Marratxí para hacer trasbordos y evita tener trenes parados para recoger pasajeros semidirectos.

Acerca de los retrasos, ha aclarado que los de ocho minutos se dan en los trayectos más largos a Manacor y sa Pobla pero "apenas" hay retrasos en las líneas de Inca y el metro de Palma.

Por su parte, Rosa ha propuesto al Govern que tramite nuevas concesiones de buses y tren, porque, a su modo de ver, "faltan vehículos, líneas, servicios y horarios" que "no se pueden lograr solo con el aumento de recursos a las concesiones actuales".

Para Rosa, el sistema ferroviario se encuentra en un "a punto del colapso" y le ha pedido "cambios estructurales". No obstante, ha valorado positivamente los anuncios a largo plazo de nuevas líneas de bus y tren siempre que "haya estudios de demanda y no sean para quedar bien en un Debate de Política General".

El diputado ha incidido en que el tren "funciona peor que nunca", al resaltar que hoy "se tarda más" en llegar de sa Pobla a Palma con un ferrocarril eléctrico que hace unos años con uno de gasóleo. "Son incapaces de gestionar el día a día", le ha recriminado.

En este sentido ha recordado los nuevos horarios de SFM que han entrado en vigor este lunes "empeoran el servicio", ya que se tarda once minutos más entre sa Pobla y Palma y 19 minutos más entre Manacor y la capital balear. De hecho, ha incidido, se tarda menos en bus que en tren y eso que en las vías "no hay atascos".

Rosa ha vuelto reivindicado las propuestas que ya ha presentado MÉS a la Consellería y que o bien se han "desestimado", o bien "no se han implantado".

Entre ellas figuran la incorporación de más maquinistas a SFM, ampliar los andenes para que puedan estacionar convoyes dobles o con más capacidad, ampliar las frecuencias en los trayectos semidirectos, mejorar o suprimir los pasos a nivel, mejorar la información a los usuarios a través de una aplicación o canal y alargar el horario del bus y el tren hasta la medianoche.