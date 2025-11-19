Mateo y Fernández comparecerán en pleno del Parlament para informar sobre sus políticas de movilidad y residencias

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los consellers de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, comparecerán en el pleno del Parlament de la semana que viene para dar cuenta de diferentes cuestiones.

Mientras el primero deberá informar sobre el cumplimiento de una moción de MÉS per Mallorca relativa a la política de movilidad, la segunda deberá subirse al estrado en dos ocasiones.

La primera, con motivo de una proposición no de ley (PNL) del PSIB, sobre el traspaso de competencias de gestión integral de las residencias públicas para personas dependientes del Govern.

La segunda, para dar cuenta del cumplimiento de otra PNL de los socialistas relativa al impulso de las obras de la ampliación de la residencia de personas mayores Huialfàs de Sa Pobla.

El pleno, según consta en el orden del día aprobado este miércoles por la Junta de Portavoces, también debatirá una PNL del PSIB sobre la prevención del suicidio y una moción del grupo mixto en materia de vivienda. Además, Mateo será interpelado por el grupo socialista acerca de sus políticas de vivienda.

Antes de todo ello tendrá lugar la semanal sesión de control al Ejecutivo autonómico, durante la cual los diputados preguntarán a los consellers sobre la masificación turística, las listas de espera en la sanidad, la contratación de personas migrantes, las extracciones ilegales del agua o los suelos a urbanizar.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá responder a cuestiones relacionadas con la residencia y el centro de día de Formentera, la confianza del Parlament, el apoyo que necesita para aprobar sus iniciativas o la legislatura en general.