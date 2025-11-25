Mateo: "Nunca he grabado reuniones en las que participo"

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha asegurado este martes que nunca ha grabado las reuniones en las que participa.

Así ha respondido en el Parlament a la pregunta de la diputada del PSIB Pilar Costa, en referencia a las afirmaciones del último pleno de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que dijo que a las reuniones con el Govern "había que ir con grabadoras", en relación a acuerdos en el marco de la ley de proyectos residenciales estratégicos (PRE).

"Que ustedes, compañeros de Ábalos, Koldo y compañía hable de grabaciones tiene gracia. Ustedes a grabar e insultar, nosotros a gestionar", ha señalado el responsable de Territorio.

Mateo ha reiterado que el único acuerdo alcanzado con Vox en relación a este decreto es lo que finalmente quedó incluido en la ley, que municipios de más de 20.000 habitantes pudieran, previo acuerdo del pleno, extender las medidas a las áreas de transición. "No hay ningún otro compromiso", ha asegurado.