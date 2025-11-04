Mateo prevé que el número de viviendas protegidas impulsadas por el Govern "crezca mucho más"

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 (EUROPA PRESS)

El conseller de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, ha previsto que el número de viviendas de protección impulsadas por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), que en la actualidad son cerca de 900, "crezca mucho más".

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por esta cuestión por la diputada socialista Carol Marqués y el diputado ecosoberanista Ferran Rosa.

"En estos momentos el Ibavi está impulsando nuevas promociones que suman cerca de 900 viviendas de protección pública, más de 40 promociones que en este momento se están planificando o cuyos trámites ya están iniciados. Estamos trabajando para aumentar todavía más esa cifra", ha dicho.

Esas cerca de 900 viviendas protegidas, ha detallado, representa un aumento de más del 35% del número de viviendas protegidas que actualmente forman parte del parque público del Ibavi, que son 2.509.

"Y como ya le digo, está previsto que crezca mucho más", ha aseverado el conseller, quien además ha destacado que estas irán destinadas a los residentes en Baleares.

También ha confiado en que estas viviendas protegidas puedan entregarse "lo más rápido posible, dado que eso significaría que "se avanza para dar solución habitacional a los residentes".

No obstante, ha señalado que desde el Govern son conscientes de que este eje del plan de choque de vivienda "es quizá el que tarda más" y que por ello se pusieron en marcha los procedimientos exprés que permite la ley de obtención del suelo.

Mateo ha reprochado tanto a Marqués como a Rosa que durante las dos legislaturas que sus partidos estuvieron al frente del Ejecutivo autonómico no avanzaran en política de vivienda protegida.

"Ojalá nos hubiéramos encontrado un panorama en el que pudiéramos decir que se consiguió un volumen de viviendas acorde a nuestras islas, pero eso no fue lo que encontramos. Sus primeras viviendas, que fueron ocho, las entregaron en la segunda legislatura", ha lamentado.

En otro momento del pleno, después de que la diputada socialista Pilar Costa le preguntara también por su política de vivienda, Mateo ha vuelto a poner sobre la mesa las cerca de 5.000 viviendas asequibles planificadas, de las cuales unas 900 son de protección.

"Muchas de ellas comenzarán en 2026 por el procedimiento de agilización que hemos introducido con la ley 4/2025 (la de obtención del suelo) que crea los proyectos residenciales estratégicos, una figura que pretende desbloquear suelos urbanos y urbanizables y acelerar la construcción de la vivienda que esperan los ciudadanos, asequibles y para la gente de aquí", ha defendido.

Además, ha considerado que el Govern actual ha puesto en marcha "más programas para que lleguen a toda la población" y tiene "más ganas de solucionar el problema de la vivienda" que el del Pacte.

"En promesas incumplidas son ustedes expertos. Ocho años prometiendo mucho y trabajando másbien poco", le ha afeado a Costa.

REPROCHES DE LA IZQUIERDA

La socialista ha criticado que, con la llegada de Mateo a la Conselleria de Vivienda, se redujera el número de viviendas planificadas y desde entonces hayan aumentado las listas de espera en el Ibavi.

El ecosoberanista, por su parte, ha ironizado con que el Govern "ha abrazado el ecologismo más radical" y ha apostado "por la fórmula más sostenible de construir, que es no construir".

"No ha construido ni una sola vivienda pública del Ibavi. La compra de pisos no les va tampoco demasiado bien, y con el programa Alquiler Seguro prometieron 3.000 viviendas y llevan 50", ha lamentado.