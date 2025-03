Mateo, al PSIB: "Topar, restringir y limitar se les da de fábula excepto con los independentistas"

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha rechazado las medidas propuestas por el PSIB en materia de vivienda, señalando que a los socialistas "topar, restringir y limitar se les da de fábula excepto con los independentistas".

Así se ha expresado Mateo este martes en el pleno del Parlament, tras ser preguntado por el socialista Damià Borràs por el impacto que tiene la regulación de viviendas fuera de ordenación en rústico en los precios de la vivienda.

El conseller ha señalado que el Govern trabaja en "soluciones que den respuesta a la situación de emergencia habitacional" ante "las no políticas" del anterior Ejecutivo que "no solo no ayudaron sino que agravaron la situación".