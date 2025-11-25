Mateo reivindica la mejora de las frecuencias del TIB en el Llevant y defiende la supresión del bus exprés hasta Palma

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reivindicado la mejora de las frecuencias del TIB en la zona del Llevant y ha defendido la supresión del bus exprés que conectaba la comarca con Palma de forma directa durante los meses de invierno.

Así se ha expresado este martes durante su comparecencia en el pleno del Parlament, a instancias del diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, para dar cuenta de sus políticas en materia de movilidad.

La comparecencia fue solicitada por el supuesto incumplimiento del punto de una moción por el que se instaba al Govern a reforzar el transporte público interurbano por carretera en el Llevant.

Los ecosoberanistas alegaban que esto no se ha cumplido debido a la supresión desde este mes de noviembre de la línea directa entre Palma y Sant Llorenç, Artà y Capdepera, la 411E, y que se han reducido las frecuencias del bus desde estos municipios hasta Manacor, la 411, y desde Son Servera, Manacor, Portocristo y Cala Millor con Palma, la 401.

"La realidad es que se mantienen las frecuencias y se aumentan respecto a la anterior temporada de invierno", ha replicado Mateo, refiriéndose a las líneas 401 y 411.

Por lo que respecta a la 411E, ha afeado a Rosa que le reproche su supresión cuando este pasado verano ha sido la primera vez que ha estado operativa, todos los días de la semana con 16 trayectos en total, y en ningún momento estaba planificado su mantenimiento en invierno.

El análisis del comportamiento de la línea, ha explicado Mateo, ha permitido determinar que cuatro de cada cinco usuarios del TIB que son ciudadanos residentes en el Llevant viajan mayoritariamente a Manacor y no a Palma.

Es por ello, ha defendido, que no sería necesario mantener la conexión con la capital durante los meses de invierno, habida cuenta de que no sería muy empleada.

El conseller, no obstante, sí ha puesto en valor su función durante los meses de verano, evitando que la línea 411, que termina en Manacor, "se llene con visitantes que tienen Palma como destino final".