Los médicos de Baleares vuelven a la huelga el próximo lunes contra el borrador del Estatuto Marco

Concentración de los médicos frente a la Delegación del Gobierno en Baleares para protestar contra el Estatuto Marco. - EUROPA PRESS

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de Baleares comenzarán el próximo lunes, 16 de marzo, la segunda semana de huelga médica a nivel nacional de este año para manifestar su rechazo al borrador del Estatuto Marco.

La protesta se mantiene, según ha señalado el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) en una nota de prensa, ante la negativa del Ministerio de Sanidad a fijar una reunión con el Comité de Empresa para abordar sus reivindicaciones.

"La falta de voluntad política del Ministerio de Sanidad y del Gobierno para sentarse a negociar y dar una respuesta real al colectivo nos obliga a mantener las movilizaciones acordadas por el Comité de Huelga", han sostenido.

El sindicato ha convocado para este viernes, a las 08.30 horas, la asamblea general de Simebal-CESM en el Hospital Son Espases, así como manifestaciones durante los días de huelga.

En concreto, el próximo jueves, 19 de marzo, la manifestación será en Palma, a las 18.30 horas, y saldrá desde el Colegio de Médicos de Baleares (Comib) hasta la Delegación del Gobierno en Baleares.

Igualmente, los médicos de Menorca se manifestarán en Maó el próximo sábado, 21 de marzo. La marcha comenzará en la plaza Esplanada y finalizará en la plaza Miranda.

En Eivissa, habrá dos protestas, los días 16 y 19 de marzo, en la puerta principal del Hospital Can Misses.

Además, como en convocatorias anteriores, cada día se concentrarán en la puerta de los hospitales a las 08.30 horas para dar apoyo y voz a los médicos y facultativos que se vean obligados a acudir a trabajar para cumplir con los servicios mínimos.