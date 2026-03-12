Medio centenar de expertos analizan en Palma las nuevas herramientas para comunicar efectos adversos de los medicamentos. - CAIB

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio centenar de expertos se han participado en el XII Seminario de Farmacovigilancia, celebrado en Palma a lo largo de esta semana y en el que han analizado las nuevas herramientas para comunicar efectos adversos de los medicamentos.

La consellera de Salud, Manuela García, y el director general de Prestaciones, Farmacia y Consumo, Joan Simonet, han participado este jueves en la clausura.

Más de 45 responsables de los centros autonómicos de farmacovigilancia de toda España han puesto en común y han debatido sobre las nuevas herramientas digitales disponibles para simplificar y agilizar la comunicación de las reacciones adversas por el uso de medicamentos detectadas y notificadas.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, se han abordado cómo la inteligencia artificial y la inteligencia de datos pueden facilitar el análisis de las grandes bases de datos y para recopilar y analizar los efectos no esperados de los medicamentos.

En el seminario también se ha puesto el acento sobre la necesidad de incentivar el uso de las pasarelas insertadas en las historias clínicas de los pacientes para facilitar y fluidificar la comunicación de estos efectos adversos a la que están obligados por ley todos los profesionales sanitarios, ya bien trabajen en la sanidad pública o en la privada.

El Centro de Farmacovigilancia de Baleares es "pionero" a la hora de implementar estas pasarelas y, en estos momentos, ya está implantándolas en las historias clínicas de Atención Primaria y, a través del nuevo sistema de receta electrónica SIGMA, en todas las farmacias comunitarias del archipiélago.

El siguiente paso, que será una realidad durante este mismo año, es insertar estas pasarelas en las historias clínicas de los hospitales de agudos. De forma paralela se está trabajando en un proyecto que normalizará los canales de comunicación entre las oficinas de farmacia y los centros de salud para un mejor control del paciente crónico y polimedicado.

Las pasarelas agilizan las notificaciones y "restan trabajo burocrático" a los profesionales sanitarios. Según la Conselleria, gracias a esta herramienta el servicio de Farmacovigilancia de Baleares remite hasta 1.800 notificaciones anuales de reacciones adversas al Sistema Nacional.