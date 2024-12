Memòria Democràtica no se fía del acuerdo para mantener la ley pero dice que sería "una victoria de la sociedad civil"

Concentración de la Plataforma per la Memòria Democràtica en contra de la derogación de la ley de memoria democrática.

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma per la Memòria Democràtica ha señalado que no se fía del acuerdo para no derogar la ley de memoria democrática, pero ha agregado que, de ser así, sería "una victoria de la sociedad civil".

Así se ha expresado la presidenta de Memòria de Mallorca y portavoz de la Plataforma, Maria Antònia Oliver, en declaraciones a Europa Press, después que el PP y los grupos de la izquierda hayan llegado a un acuerdo para no derogar la ley de memoria democrática.

En este sentido, Oliver ha asegurado que desde la Plataforma no tienen "muy claro" que no se derogue la ley, puesto que la votación se ha suspendido y, previsiblemente, se incluirá en el próximo pleno.

Igualmente, ha apuntado que si se tumba la proposición de Vox para derogar la ley sería "en principio", una "victoria de la sociedad civil".

No obstante, la Plataforma ha condenado que se use la memoria democrática, "una cuestión de derechos humanos", como "moneda de cambio" en negociaciones. "No tiene perdón que nos hayan hecho estar un año y medio de esta manera", ha lamentado Oliver.

En caso de que finalmente se mantenga la ley, la Plataforma "continuará luchando para que se desarrolle" puesto que, a su parecer, en un año y medio "no han hecho prácticamente nada". "La lucha será esta", ha reafirmado.

Decenas de personas se han concentrado este martes frente al Parlament contra la derogación de la ley de memoria democrática. La Plataforma había convocado la concentración por la previsible votación, que finalmente ha caído del orden del día.